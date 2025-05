Nawrocki, jego sztab i popierająca go partia plączą się w zeznaniach, co chwila zmieniając wersję wydarzeń. Wielu seniorów pada ofiarą sprytnych manipulatorów. Nawet jeśli nie jest to wyłudzenie (metodą "na wnuczka") tacy cwaniacy nie mogą budzić sympatii. Krzyczący na media pisowcy nie pomagają . Ich rozpaczliwe ataki raczej pogłębiają wrażenie "że w tej sprawie coś jest nie tak".

Trudno nie odczuwać zazdrości patrząc na to jak sprawnie 133 kardynałów wybrało papieża. Namaszczenie Roberta Prevosta wskazuje na to, że w centrum batalii o przyszłość świata hierarchowie Kościoła postawili walkę o duszę (i fundusze) Stanów Zjednoczonych. Utrzymanie poparcia Waszyngtonu dla porządku międzynarodowego będzie również wyzwaniem dla innych, poza Watykanem, głów europejskich państw, w tym prezydenta RP .

Zamiast opętanego ideologią "tęczowego Rafała" można było zobaczyć człowieka, który stara się dokonywać możliwie racjonalnych wyborów spośród dostępnych opcji. Dla wielu widzów "Kanału Zero" była to zapewne jedna z niewielu okazji, żeby zobaczyć kandydata KO bez filtra radykalizmu nakładanego przez politycznych przeciwników. Prezydent Warszawy przezwyciężył "efekt Końskich" i zajął dogodną pozycję do wyścigu na ostatniej prostej do pierwszej tury.