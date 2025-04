Podczas debaty prezydenckiej "Super Expressu" Szymon Hołownia poinformował, że przedłożył w Sejmie projekt ustawy wprowadzający obowiązek przeprowadzenia referendum w przypadku pojawienia się pomysłu wyjścia z Unii Europejskiej.

- Dziś potrzebne jest do tego tylko 116 posłów. Czy zagłosuje pan za takim projektem? - zapytał posła Wolnych Republikanów Marka Jakubiaka.

- Ja mam nadzieję, że wtedy, kiedy już pan to uruchomi (ustawę - przyp. red.), ja już będę prezydentem, a więc to ja ogłoszę to referendum - odpowiedział mu Jakubiak.

Polityk przypomniał, że wywodzi się z ugrupowania Kukiz'15, które niosło na swoich sztandarach postulat pytania się o najważniejsze sprawy obywateli.

Debata prezydencka "Super Expressu". Marek Jakubiak o referendum ws. wyjścia z UE

Zdaniem Jakubiaka nadchodzi moment, w którym trzeba zadać pytanie, "czy obecność w Unii Europejskiej jeszcze nam się opłaca". - To widać po sondażach, po tym, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez Unię. Jak bardzo jest to kolesiowskie traktowanie - argumentował.

- Niestety, panie marszałku, mówi pan o nepotyzmie, a przed chwilą się dowiedziałem, że wiceprezydentem jest jeden z członków 2050. Korytko, korytko - dodał poseł. - Nie mówimy o majątku, mówimy o funkcjach publicznych - wtrącił Hołownia.

- Chcę powiedzieć, że fundamentem demokracji jest lud i odpowiedzi na pytania, dlatego bardzo mnie to irytuje, jak 200 tys. ludzi składa swoją inicjatywę ustawodawczą, a niestety pod pana rządami te 200 tys. idzie do kosza w pierwszym czytaniu. To jest bardzo przykre i to było dla mnie upokarzające - kontynuował Jakubiak.

W odpowiedzi Hołownia przypomniał, że na początku sprawowania swojego urzędu marszałka Sejmu zajął się 10 projektami obywatelskimi, które znajdowały się wcześniej w "sejmowej zamrażarce" oraz nadał bieg 28 ustawom złożonym przez opozycję.

- Zgadzamy się co do tego, że referenda w Polsce powinny coraz częściej być przedmiotem demokratycznego namysłu, a co do UE to mam wrażenie, że i pan przekona się, że bycie w niej dużo bardziej nam się opłaca niż ryzykowanie tego, że znajdziemy się na wschodzie - podsumował marszałek Sejmu.

Joanna Senyszyn w "Graffiti": Zrobili ze mnie imperatorkę Polsat News Polsat News