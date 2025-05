- W przestrzeni publicznej krążą bardzo niepokojące informacje o działaniach w kampanii wyborczej, które noszą znamiona bardzo poważnych niezgodności z porządkiem prawnym. W ocenie prezydenta te działania muszą zostać wyjaśnione. To musi być proces transparentny - powiedziała podczas konferencji prasowej Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta.

Jak wskazała, nie ma to "nic wspólnego z poglądami politycznymi". - To interes kandydatów w wyborach prezydenckich, ale i Rzeczypospolitej oraz nas wszystkich, by prezydent RP został wybrany w sposób niebudzący wątpliwości - przekonywała.