List został rozesłany - drogą mailową - do wszystkich parlamentarzystów i struktur partii potwierdził Interii rzecznik partii Rafał Bochenek .

"Pan Karol Nawrocki osiągnął bardzo dobry wynik. To wyraz poparcia, zaufania i nadziei, jaką Polacy wiążą z bliską nam wizją państwa" - napisał na wstępie Jarosław Kaczyński, komentując pierwszą turę wyborów prezydenckich. Podziękował też wszystkim, którzy "pracowali na ten sukces"

Kaczyński zwrócił uwagę na działania "drugiej strony" , która w jego opinii stosuje "brudne chwyty i nielegalne metody". "To nierówne starcie - ale możemy wygrać! Wszystko jest w naszych rękach!" - podkreślił.

Kampania prezydencka. Kaczyński pisze do członków PiS. "Nie ma miejsca na znużenie"

"Walczymy o to, by Polska była silna, dumna, sprawiedliwa i bezpieczna. By była państwem, w którym chcemy żyć, pracować, realizować swoje cele, ambicje i marzenia. Polska może taka być - i będzie, jeśli wygramy!" - zagrzewał członków PiS.