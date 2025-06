- Chciałem, żeby było tak jak za czasów pierwszej kampanii Andrzeja Dudy , wtedy dość długo przed finałem kampanii myśmy już wiedzieli. Pojechałem do Częstochowy, bo taki mam obyczaj i wracałem w szampańskim humorze (...). Tym razem też byłem w Częstochowie, tylko wcześniej, żeby być na wieczorze wyborczym, bo bardzo mnie o to proszono - opowiadał Kaczyński.

- To są ludzie, którzy ciągle oglądają telewizję publiczną, są dezinformowani, wierzą w ten przekaz i nie są w stanie tego weryfikować. Jest taki typ ludzi. Bardzo łatwo jest manipulować społeczeństwem, jeżeli nie ma równowagi. Jeżeli chcemy zbudować trwałą i stabilną demokrację, to musi być demokracja medialna - ocenił szef PiS.

- To na pewno był chyba najcięższy moment kampanii, dużo cięższy niż te wszystkie oskarżenia, te bajki i bzdury kompletne. Nie chcę tego tematu rozwijać, dlaczego człowiek, który był pięciokrotnie badany, prześwietlany, trzy razy przez służby i dwa razy przez media, które za wszelką cenę chciały go zniszczyć jako kandydata, potem dyrektora muzeum, a potem prezesa IPN - powiedział Kaczyński.

- Natomiast tutaj dla wielu ludzi, którzy nie wiedzieli, co to jest ten snus, to mogło być rzeczywiście bardzo mylące. Szczególnie dla starszego pokolenia. Wielu ludzi to sobie kojarzyło z jakimś narkotykiem - mówił dalej.