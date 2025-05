- Co sobą reprezentuje pan Trzaskowski? Niezależnie od jego cech osobistych, których nie będę omawiał, niezależnie od tego, że on dzisiaj kłamie tak, że słońcu wstyd świecić , łże w żywe oczy i buduje wraz z innymi ten mur kłamstwa - mówił Jarosław Kaczyński.

Uderzając w koalicję rządzącą prezes PiS stwierdził, że "oni zza tego muru kłamstwa do nas strzelają i ten mur to zawsze była podstawa ich władzy ".

- On (Trzaskowski - red.), jeżeli chodzi o realia, nie to co zapowiada, reprezentuje nic innego, jak powrót do tej dawnej polityki, umocnionej jeszcze większym poddaństwem wobec sił zewnętrznych , wobec tych, którzy chcą eksploatować Polskę - mówił dalej prezes PiS.

Z kolei mówiąc o Karolu Nawrockim, Jarosław Kaczyński stwierdził, że "reprezentuje on program, który realizowało PiS". - On widzi, że popełniliśmy błędy, tu się często spieramy. My uważamy że często pewne rzeczy były do zrobienia tak, jak to zrobiliśmy, inaczej się nie dało, chociaż były tam różnego rodzaju błędy. On tutaj bywa wobec nas krytyczny - mówił.