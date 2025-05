- Mamy do czynienia z fake newsem, a że premier Tusk się nim posługuje, to boleje nad tym, że ktoś takim jest premierem - dodał Kaczyński nawiązując do słów premiera w Polsat News. Tusk mówił przywołał relację Jacka Murańskiego, w której mężczyzna mówi o związkach Nawrockiego z Patrykiem Masiakiem - Wielkim Bu - skazanym w przeszłości za porwanie kobiety, co podkreślał premier.