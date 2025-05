- Tu są nasze wartości, tu jest nasz język, tu jest nasza polska waluta - złoty polski, której nie damy zabrać. Będziemy płacić polską gotówką, a ja jako prezydent będę jej bronił. To są te wartości, które budowały nas tysiąc lat. Jako prezydent nie pozwolę ich zabrać. Tu jest Polska, a Polska musi być Polską - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki przypomniał, że Bolesławiec leży blisko niemieckiej granicy. Jak ocenił, nasi zachodni sąsiedzi potrzebują partnera do rozmowy, a "nie lokaja albo zastępcy lokaja spraw niemieckich".

- Będę prezydentem, który te relacje będzie potrafił prowadzić, który będzie mówił jasno: nie zgadzam się na to, aby nasi zachodni sąsiedzi przez granicę przesyłali nam nielegalnym migrantów. Będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego , bo wasze bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze, a nie sprawy państwa niemieckiego - mówił kandydat.

- Nie możemy obrażać - bo tak zrobił Donald Tusk - najpotężniejszego człowieka na świecie Donalda Trumpa , tylko dlatego, że się z nim nie zgadzał. Będę silnym prezydentem na trudne czasy. Zadbam o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i zadbam o głośny, mocny głos Polski w Unii Europejskiej. Chcemy być w Unii, ale chcemy mówić, że tu jest Polska. I do takiej Unii wchodziliśmy, Unii, która musi uszanować naszą ojczyznę - powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że chce jako prezydent "zagonić" rząd Donalda Tuska do ciężkiej pracy. - My nie możemy mieć rządu, który nie zajmuje się sprawami zwykłych ludzi tylko opozycją. Ściganiem, wkładaniem do więzień, walką z opozycyjnym kandydatem, wysyłaniem na niego instytucji państwa polskiego, służb specjalnych - powiedział Nawrocki.