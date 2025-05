Premier Donald Tusk był pytany w Polsat News m.in. o to, jak wyobraża sobie perspektywę współpracy z Karolem Nawrockim , jeśli zostanie on wybrany prezydentem.

- Wszyscy dzisiaj Polskę szanują i mają do niej respekt. Czy ja mam mówić, jak będzie wyglądała relacja z innymi państwami, też tymi wrogimi Polsce? Kiedy ktoś taki, jak pan Nawrocki, będzie prezydentem, czy to na pewno jest osoba, która będzie budziła zaufanie? Czy to na pewno jest osoba, na którą nie ma tych tak zwanych haków i kompromatów gdzieś za granicą? Dlatego się zaangażowałem. Tak, dlatego robię rzeczy, których na co dzień nie robię - podkreślił.