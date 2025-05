Miał być nokaut lub przynajmniej wyraźne zwycięstwo na punkty, a był co najwyżej zwycięski remis. Nic dziwnego, że to na wieczorze wyborczym kandydata popieranego przez PiS nastąpił prawdziwy wybuch euforii, podczas gdy w Sandomierzu, gdzie świętował Trzaskowski, optymizm był jakby urzędowy.

Nawrocki, który plątał się w zeznaniach w kwestii uzyskanej od pana Jerzego kawalerki i dostał w ostatnich dwóch tygodniach ciosy wydawało się nokautujące, pierwszą rundę ustał. Okazuje się, że sprawa mieszkania mogła wręcz pomóc zmobilizować wokół niego twardy pisowski elektorat. Trzaskowski dostał tyle głosów, ile wskazywały ostatnie sondaże, ale był to wyraźny zjazd wobec tego, co pokazywały one jeszcze miesiąc czy dwa temu.