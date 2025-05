Jarosław Kaczyński we wtorek, po tym jak lider partii PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poparł kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, w swoich mediach społecznościowych opublikował wpis uderzający w tę partię.

"Mówili o wartościach i tradycji, mieli bronić polskiego rolnictwa i wsi . Mówili o bezpieczeństwie. Ale to tylko słowa. Gdy przyszło do czynów, bezwarunkowo poparli kandydata, który jest tego wszystkiego zaprzeczeniem " - napisał prezes PiS na platformie X.

" Trzaskowski - walczący z krzyżem ambasador paktu klimatycznego, który w osiłkach szturmujących granicę widział ludzi potrzebujących wsparcia. Dokąd zmierzacie, kierownictwo PSL? Co na to wasi wyborcy? " - spytał.

Jarosław Kaczyński pytany we wtorek przez dziennikarzy o tę kwestię, odpowiedział, że nie wie, co zrobi kandydat Konfederacji.

- Wiem jedno, że jeśli poprzez pana Trzaskowskiego, to będzie oznaczało, że cały ten zamysł Konfederacji nie ma nic wspólnego z tym, co Konfederacja głosi, że to jest po prostu wprowadzanie w błąd społeczeństwa - powiedział Kaczyński, wyrażając nadzieję, że Mentzen "takiego błędu politycznego nie popełni".