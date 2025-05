Jakim długopisem wypełnić kartę do głosowania w wyborach? Praktyczne porady

Własny długopis na wyborach 2025 - czy to dozwolone?

Tak. Każdy wyborca ma prawo zabrać ze sobą do lokalu wyborczego własny długopis. Obwodowe komisje wyborcze zapewniają długopisy na miejscu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z własnego narzędzia do głosowania.