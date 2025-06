Z sondażu exit poll pracowni Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Telewizji Polsat, TVP i TVN wynika, że w drugiej turze nieznacznie prowadzi Rafał Trzaskowski, mając zdobyć 50,3 proc. głosów, podczas gdy Karol Nawrocki miał uzyskać poparcie 49,7 proc.

Błąd oszacowania wyniku kandydata to plus/minus cztery pkt. procentowe. Oznacza to, że różnica jest zbyt mała, by wskazać jednoznacznego zwycięzcę.