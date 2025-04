- Dlaczego pan chce okradać Polaków na wielkie sumy, które są w istocie podatkiem od pańskich urojeń klimatycznych? - zapytał, nawiązując do polityki klimatycznej , m.in. S trefy Czysteg o Transportu w stolicy. - Pan chce wykluczać, dyskryminować i okładać podatkami klimatycznymi. Dlaczego? - zastanawiał się Braun.

- Klimat się zmienia i każdy, kto chodzi do szkoły, o tym wie. Zielony Ład w tej formie nie istnieje. Niech się pan dokształci - zalecił mu Trzaskowski.

Trzaskowski do Brauna. "Ja tego nie będę słuchać"

Europoseł stwierdził natomiast, że w Polsce następuje "ukrainizacja i judaizacja". - Co pan opowiada? - odparł włodarz Warszawy.

- Parę dni temu był pan oflagowany tym żydowskim żonkilem . Tym znakiem hańby - mówił Braun, odnosząc się do papierowych żonkili , będących symbolem powstania w getcie warszawskim .

- O czym pan mówi? Jakiej hańby? To było powstanie w getcie. O czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii - krzyknął w reakcji Trzaskowski. - To coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie będę słuchał - podkreślił, po czym odszedł od mównicy.