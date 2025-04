- Wszyscy wiedzieliśmy, że pan prezydent to wspaniały mówca, ale dzisiaj to pokazał. Naprawdę to pokazał. Pokazał też, jak głowa polskiego państwa powinna dbać o polskie interesy. To dzisiejsze niezwykle ważne przemówienie i poparcie to nic innego, jak wyraz dbałości o polskie interesy - oznajmił Jarosław Kaczyński.