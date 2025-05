Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,8 proc. głosów i Karol Nawrocki, który zdobył 29,1 proc. poparcia, spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos na zlecenie Telewizji Polsat, TVP, TVN.

- Badania exit pool mają zakładany błąd pomiaru na poziomie dwóch punktów procentowych, więc coś może się zmienić zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Wydaje się jednak, że nie powinno być takiej sytuacji, w której Nawrocki wyprzedzi Trzaskowskiego.

Wybory prezydenckie 2025, wyniki exit poll. Ekspertka komentuje

Ekspertkę zaskoczyła mała różnica pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim.

- Spodziewałam się, że będzie większa, bo ostatnie trendy sondażowe wskazywały na nieco większe poparcie dla Trzaskowskiego niż samej PO. Nawrocki notował wyniki niższe niż PiS, a dziś okazuje się, że obaj kandydaci mają wyniki na poziomie partii politycznych, które ich popierają. Teraz rozpocznie się walka o wyborców dodatkowych, spoza elektoratów ich partii - oceniła dr hab. Wincławska.

Według exit poll, na trzecim miejscu w niedzielnych wyborach prezydenckich znalazł się Sławomir Mentzen z szacowanym wynikiem 15,4 proc.

- To najwyższy wynik w historii dla kandydata z nurtu konserwatywno-liberalnego. To sukces Mentzena, bo ostatnie sondaże pokazywały niższe poparcie. Taki rezultat poprowadzi Konfederację do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Dodatkowo umacnia Mentzena w samej Konfederacji - podkreśliła ekspertka.

Kolejne miejsca - według sondażu Ipsos - zajęli Grzegorz Braun - 6,2 proc., Adrian Zandberg - 5,2 proc., Szymon Hołownia - 4,8 proc., Magdalena Biejat - 4,1 proc., Joanna Senyszyn - 1,3 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich. Sondaż exit poll INTERIA.PL

Wybory 2025. Wyniki Mentzena i Brauna będą kluczowe? Ekspertka wprost

Zdaniem dr hab. Wincławskiej to właśnie wyborcy Mentzena i Brauna mogą zadecydować o tym, kto zostanie prezydentem.

- Nie należy wprost sumować poparcia kandydatów z pierwszej tury, bo nie wszyscy wyborcy pójdą do urn za dwa tygodnie, ale nawet dokładając do wyniku Trzaskowskiego wyniki Hołowni, Biejat i Zandberga, nadal brakuje sporo do 50,1 proc. Wcale zresztą nie jest pewne, ilu wyborców Zandberga Trzaskowskiego poprze - uważa ekspertka.

Wyniki wyborów prezydenckich. Podział na województwa INTERIA.PL

- Trzeba zwrócić uwagę, że wspólne rezultaty Trzaskowskiego, Hołowni i Biejat pokazują, że trafne były oceny dotyczące tego, jakie jest obecnie poparcie dla rządu. Mówiąc wprost: nie ma on najwyższych notowań, więc przed Trzaskowskim bardzo trudne zadanie zbudowania odpowiedniej narracji, przekonującej opowieści przed drugą turą - o czym są te wybory - wskazała politolog z UMK.

Dodała, że właśnie wyniki kandydatów z miejsc 4-7 wydają się największym zaskoczeniem.

- Szczególnie wynik Brauna, ale i Zandberga, który odłączył się od rządu. Dla Brauna to doskonały punkt wyjścia do budowania siły politycznej. Dotychczas wydawało się bowiem, że jego Konfederacja Korony Polskiej to ugrupowanie dość marginalne. Ponad 6 procent w wyborach prezydenckich daje poważne podwaliny np. dla zbudowanie ewentualnej partii z Januszem Korwinem-Mikke, a o tym się mówi - powiedziała dr hab. Wincławska.

Wyniki wyborów prezydenckich. Politolog ocenia szanse kandydatów

Przyznała, że wynik Karola Nawrockiego może dodać "wiatru w żagle" jego kampanii.

- On jednak też nie stoi przed łatwym zadaniem. Prawo i Sprawiedliwość ma elektorat socjalny. On natomiast musi się odwoływać do wyborców Mentzena. Wśród nich jest natomiast wiele osób opowiadających się wprost przeciwko tzw. rozdawnictwu - podsumowała ekspertka.

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki exit poll. Kiedy druga tura?

Z badania exit poll przygotowanego przez Ipsos na zlecenie Telewizji Polsat, TVP i TVN wynika, że zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich jest Rafał Trzaskowski, który zdobył najpewniej 30,8 proc. głosów.

Według badania na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 29,1 proc., a podium zamyka Sławomir Mentzen, który może liczyć na 15,4 proc. głosów.

Czwartą lokatę - jak wynika z sondażu - zdobył Grzegorz Braun z wynikiem 6,2 proc., wyprzedzając m.in. Adriana Zandberga (5,2 proc.) czy Szymona Hołownię (4,8 proc.)

Frekwencja w pierwszej turze wyborów wyniosła 66,8 proc.

Druga tura wyborów prezydenckich 2025 odbędzie się 1 czerwca.

