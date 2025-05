Hołownia reaguje na orędzie premiera. "Chętnie stoczę spór"

- Chętnie stoczę z premierem spór w tej sprawie. Kiedy on mówi o doktrynie piastowskiej, to ja jestem wyznawcą doktryny jagiellońskiej - powiedział Szymon Hołownia, odnosząc się do orędzia Donalda Tuska, w którym szef rządu mówił o wprowadzaniu "piastowskiej doktryny regionalnej potęgi". Marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta wskazał, jakie słowo "zaniepokoiło go" w orędziu Donalda Tuska.