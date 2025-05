Hołownia pisze do Nawrockiego. "Opcje są dwie"

"Opcje są dwie: albo Pan Nawrocki przekonuje nas, że wie, co to chrześcijańskie zachowanie w praktyce, albo wycofuje się z wyborów" - napisał marszałek Sejmu w mediach społecznościowych. To reakcja na nowe doniesienia o majątku kandydata PiS na prezydenta.