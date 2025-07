"Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy " - napisał Hołownia. Dalej dodał: "na 6.08 zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego ".

Lider Polski 2050 odniósł się również we wpisie do nieprawidłowości w komisjach wyborczych .

"Każdy przypadek nieprawidłowości w komisjach musi sumiennie wyjaśnić prokuratura . A my musimy zamknąć ten zadziwiający czas, w którym najzagorzalsi przeciwnicy PiS, mówili czystym PiS-em ('Pani Marszałek, trzeba anulować, bo przegramy!'). I wrócić do roboty" - podkreślił Hołownia we wpisie na platformie X.

- Można jedynie dokonać ponownych oględzin kart do głosowania we wskazanych komisjach, jeśli istnieje podejrzenie nieprawidłowości - powiedział sędzia Krzysztof Wiak. W sieci błyskawicznie pojawiły się pierwsze komentarze.

"Przebierańcy i uzurpatorzy z pogardą do obywateli i lekceważąc przepisy Konstytucji, wydali oświadczenie, że wybory były ważne . To oświadczenie nie jest orzeczeniem SN i nie może być podstawą jakichkolwiek działań, a już w szczególności działań marszałka Sejmu " - napisał w sieci Roman Giertych. Poseł KO oraz mecenas był jednym z twórców wzorów protestów wyborczych , które zasypały skrzynkę Sądu Najwyższego.

"Sąd Najwyższy uznał ważność wyborów prezydenckich. Sytuacja jest jasna: 6 sierpnia marszałek Szymon Hołownia odbierze przysięgę od nowo wybranego prezydenta, Karola Nawrockiego. To nie oznacza, że nie należy sprawdzić tych komisji, w których pojawiły się nieprawidłowości. Trzeba to zrobić, bo wymaga tego zaufanie społeczne do procesu wyborczego i instytucji państwa. To, czego robić nie wolno, to siać niepokój w sprawie rzekomych fałszerstw, które nie były niczym poparte, podsycać nastroje i dzielić ludzi dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych" - ocenił europoseł Michał Kobosko.