"To już nie jest ryzykowne: serdeczne gratulacje zwycięstwa w wyborach prezydenckich dla Karola Nawrockiego. Oby był Pan człowiekiem swego słowa i spełnił obietnice, zwłaszcza te podpisane w Toruniu! By służył Pan całej Polsce i wszystkim Polakom! I pomógł nam się pojednać. Powodzenia" - przekazał.

"Zrobiłam co do swoje. Czas wylogować się z "systemu" i oddać planowaniu realnych spraw. W świeci wolnym od egoistów, narcyzów i śmierdzących leni . Trzymajcie się ludzie dobrej woli i dbajcie o siebie" - przekazała posłanka KO Magdalena Filiks.

"No cóż, obudziliśmy się w tej samej Polsce tylko z innym Prezydentem. Nie będę pisała co jest przyczyną naszej porażki. Jestem ze wsi, nikt nie posłucha. W 2001 roku, powiedziałam , że wiem dlaczego Unia Wolności przegrała, chociaż miała super mądrych ludzi" - napisała Elżbieta Łukacijewska z KO.

"Wrocław to jednak Wrocław. Tu Trzaskowski 266.655 głosów. K. Nawrocki 130.794. To nie były jednak wybory na prezydenta miasta. Czas jednak na mądre refleksje i nie poszukiwanie winnych zbyt daleko. Jak śpiewał W. Młynarski "róbmy swoje". Dobrze" - polecił inny polityk KO Bogdan Zdrojewski.

"Wynik wyborów jest w alarmujący. Jesteśmy bardzo podzieleni, a sam Karol Nawrocki został wybrany dokładnie przez połowę społeczeństwa. Chcę wierzyć, że prezydent elekt będzie się starał te podziały zasypywać, ale mam duże wątpliwości, czy takie intencje będą mu w ogóle przyświecały. Jest to o tyle ważne, że mamy wojnę w Ukrainie i niestabilną sytuację międzynarodową. Ostatnią rzeczą, której potrzebujemy to pogłębianie podziałów, bo to woda na młyn dla Putina. Kolejna rzecz to rząd. Ten wynik jest oceną prac rządu. Ta sytuacja wymaga analizy i szybkich działań, w przeciwnym razie możemy się spodziewać powrotu PiS i rządów z Konfederacją i Braunem" - wskazał poseł Polski 2050 Michał Kobosko.