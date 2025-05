14 maja Sławomir Mentzten opublikował wpis, w którym informował o otrzymywanych groźbach. "Po mojej wizycie we Lwowie dostałem maila z groźbami od Ukraińców. Od razu to zgłosiłem odpowiednim służbom" - stwierdził.

Zwrócił się też bezpośrednio do osób na nagraniu. Pisał o "żywym banderyzmie". "Jeśli będę miał na to wpływ, to nigdy nie wejdziecie do NATO, nie będzie u was naszych żołnierzy, a w Polsce przestaniecie dostawać jakikolwiek socjal" - podkreślał Mentzen.

"Mam jasny komunikat. Zamiast grozić dzieciom, wyjazd na front. Chyba, że na to wam odwagi już nie starcza" - zaznaczył polityk.