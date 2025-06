Minister sprawiedliwości odniósł się do zarzutów o ewentualne fałszerstwo wyborcze. Przekazał, że prokuratura zamówiła dwie ekspertyzy odnoszące się do "anomalii" wyborczych.

W programie poruszono także kwestię protestów wyborczych oraz działań Sądu Najwyższego, co do których Bodnar wyraził wątpliwości.

- To jest absolutny skandal . Każda sytuacja grożenia komukolwiek śmiercią powinna wymagać natychmiastowej reakcji państwa. Dzisiaj dowiedziałem się o tym, że takie informacje się pojawiły. Mogę obiecać, że zaraz po programie skontaktuję się z ministrem Siemoniakiem i zapytam się, co policja w tej sprawie robi - odpowiedział prokurator generalny.

- Z pewnością nie z wszystkimi tezami pana mecenasa Giertycha się zgadzam. (...) Jeżeli to wszystko doprowadzi do tego, że dokonamy rzetelnego przeliczenia głosów w tych komisjach, w których wychodziły te poważne anomalie, jeżeli efektem tego będzie uszczelnienie procesu wyborczego, (...) to być może ta praca miała też jakiś sens. Nawet jeżeli momentami prowadziła do wniosków za daleko idących - podsumował.