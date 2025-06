Gorzkie słowa minister. "Lepiej powiedzieć to teraz"

"Wiem, że to gorzkie słowa, ale lepiej powiedzieć to teraz, niż płakać za dwa lata: więcej tego samego przynosi więcej tego samego" - zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nawiązując do wyników wyborów prezydenckich. Wymieniła też kwestie, które - mimo zapowiedzi rządu - nie zostały uregulowane. "Trzeba się wreszcie wziąć za prawdziwą zmianę" - dodała.