Co ważne - nie każdy uprawniony może skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego . Dotyczy to sytuacji, w której dana osoba głosuje za granicą , na polskim statku morskim lub w odrębnym obwodzie głosowania (na przykład domu pomocy społecznej, zakładzie leczniczym).

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego powinno odbyć się do 13. dnia przed dniem wyborów . Jeżeli w dniu głosowania wyborca przebywa na kwarantannie lub w izolacji, to wówczas zgłoszenie musi odbyć się nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów (lub 2 dni przed dniem wyborów, ale tylko w sytuacji, w której kwarantanna lub izolacja zaczęła się na mniej niż 5 dni przed wyborami).

Chęć głosowania korespondencyjnego powinno zgłosić się komisarzowi wyborczemu właściwemu ze względu na adres zameldowania lub stałego zamieszkania . Sprawę można załatwić w urzędzie lub za pośrednictwem internetu poprzez stronę rządową. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie lub skan orzeczenia o niepełnosprawności.

W sytuacji, gdy zgłoszenie głosowania korespondencyjnego dotyczy drugiej tury wyborów, wyborca powinien załatwić sprawę do 10. dnia przed dniem wyborów .

Jeśli chodzi o głosowanie przez pełnomocnika, to taka możliwość również jest skierowana do pełnoletnich wyborców z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bądź do osób, które najpóźniej w dniu wyborów mają ukończone 60 lat.