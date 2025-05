Nietypowy gest Karola Nawrockiego błyskawicznie stał się tematem dyskusji w sieci. O sprawę pytał opuszczającego studio kandydata jeden z dziennikarzy. - Co to było? Bo to bardzo rozgrzało internet - dociekał reporter TVN24. W odpowiedzi prezes IPN odparł, że wziął gumę do żucia. Słysząc, że zaciekawił opinię społeczną, odparł: - To się cieszę, to bardzo dobrze.