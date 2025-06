Trwa głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich . Wyborcy, którzy w niedzielę udadzą się do urn mogą wskazać jednego z dwóch kandydatów: reprezentanta Koalicji Obywatelskiej - Rafała Trzaskowskiego lub popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość - Karola Nawrockiego .

do godz. 17 - 54,91 proc.

do godz. 12 - 24,83 proc.

do godz. 17 - 50,69 proc.

do godz. 12 - 20,28 proc.

Do zamknięcia lokali wyborczych o godz. 21 do urn udało się wówczas 67,31 proc. uprawnionych do głosowania.