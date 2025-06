Frekwencja w tej gminie była najwyższa. To zasługa turystów

Krynica Morska po raz kolejny okazała się być tą gminą, w której Polacy najchętniej poszli do wyborczych urn. Frekwencja w tym popularnym nadmorskim kurorcie wyniosła rekordowe 88,38 proc. Do tego wyniku tłumnie przyczynili się turyści. Zaświadczenie o prawie do głosowania okazało 1675 osób, czyli ponad 50 proc. wszystkich głosujących.