Fala komentarzy na temat córki prezydenta elekta. Reakcja Marty Nawrockiej

Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak słowa mogą ranić. Każde dziecko zasługuje na to, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji - napisała przyszła pierwsza dama Marta Nawrocka. To reakcja na komentarze dotyczące zachowania jej córki, 7-letniej Kasi, podczas wieczoru wyborczego. "Można się zgadzać z poglądami ojca Kasi lub być jego radykalnym przeciwnikiem - ale nic nie usprawiedliwia atakowania jego dziecka" - czytamy w oświadczeniu Biura Ochrony Praw Dziecka.