Emocje przed debatą. Zaglądamy za kulisy

90 minut potrwa piątkowa debata Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Nie będzie to najdłuższe dotychczasowe starcie kandydatów, lecz z pewnością najbardziej emocjonujące. Do ostatecznego rozstrzygnięcia wyścigu o prezydencki fotel zostało bowiem niewiele ponad tydzień. Kamera Polsat News pokazała kulisy przygotowań do debaty.