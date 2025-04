Emocje na wiecu Trzaskowskiego. Gość specjalny zakpił z prezydenta

Gościem specjalnym wiecu Rafała Trzaskowskiego w Poznaniu był minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef MSZ rozpoczął swoje przemówienie od podkreślenia, że Europa jest silna, gdy jest zjednoczona. - Razem jesteśmy potęgą. A Putin właśnie to chce zniszczyć - powiedział Sikorski.

Sikorski wbił szpilę prezydentowi. "Znajomość języków przydaje się"

- Potrzebujemy takiego prezydenta, który w tej sztafecie pokoleń przyczyni się do naszego sukcesu w tym wyścigu modernizacyjnym z innymi państwami, który nigdy się nie kończy. Potrzebujemy takiego prezydenta, który współdziała z rządem, a nie wsadza kij w szprychy. Dobrze reprezentuje kraj i nie przynosi mu wstydu - przekonywał.

Sikorski zaznaczył, że to, co "wypominają" Trzaskowskiemu konkurenci - czyli, jak mówił, znajomość języków - przydaje się każdemu.

Przy okazji szef MSZ zakpił z Andrzeja Dudy. - Uważam, że znajomość języków przydaje się nawet wykidajle w klubie nocnym i to nie jest żadna aluzja. Gwarantuję, że prezydent Rafał Trzaskowski nie powie do wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych "friend in di*k" - stwierdził Sikorski.

Jednocześnie słowa Sikorskiego odczytywać można jako ripostę w stronę kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, który w przeszłości pracował "w kilku trójmiejskich dyskotekach".

Sikorski nawiązał tym samym do wystąpienia Andrzeja Dudy na konferencji z ówczesną wiceprezydent USA Kamalą Harris w 2022 roku, podczas jej pierwszej wizyty w Polsce.

- To jest właśnie prawdziwa przyjaźń. Jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent: a friend in need is a friend indeed (ang. prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - red.) - mówił prezydent.

Harris zareagowała śmiechem, a komentatorzy sugerowali później, że wiceprezydent USA mogło rozbawić przejęzyczenie Dudy. Ten zamiast "friend indeed" powiedział "friend in di*k", co z kolei mogło mieć wulgarny wydźwięk.

Wybory prezydenckie 2025. Sikorski gościem specjalnym, wystąpiła też żona Trzaskowskiego

- Polska potrzebuje innego prezydenta niż do tej pory. Potrzebuje prezydenta obytego, przewidywalnego, zadomowionego w Europie, patriotycznego i jednocześnie nowoczesnego. Polska potrzebuje prezydenta Trzaskowskiego - podkreślił.

Szef dyplomacji zaznaczył, że dziś "dogonienie" Niemców, jeśli chodzi o poziom życia, jest w zasięgu pokolenia, które już się urodziło. - Tylko trzeba to robić z głową, ani bojaźliwie, ani zuchwale - powiedział.

Podczas wiecu kandydata KO na prezydenta, głos zabrała również jego żona, Małgorzata Trzaskowska.

- Stoję tu dziś nie tylko jako żona Rafała, ale jako kobieta i przede wszystkim - jako mama Oli i Stasia. Jestem pełna troski o to, jak ułoży się ich przyszłość przy tak dynamicznie zmieniającym się świecie. A to właśnie przyszłość naszych dzieci, przyszłość wszystkich polskich dzieci jest stawką tych wyborów - oceniła Trzaskowska.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a jeśli będzie potrzebna druga tura, odbędzie się ona 1 czerwca.

