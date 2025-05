- Kochani, pokażmy, że jesteśmy inni. Pani jest w pracy, jest na konferencji prasowej (…) My się cieszymy, że mogę powiedzieć kilka słów prawdy do telewizji TVN24 - zareagował Nawrocki.

Zgromadzeni za jego plecami mieszkańcy nie stosowali się jednak do apelu kandydata popieranego przez PiS. W momencie, gdy dziennikarka rozpoczęła zadawać pytanie, tłum zaczął skandować m.in. "chcemy prawdy od tej szczujni" , a także "Marszałkowska" i "to już było".

- Jeśli pytana pani o szczegóły odnoszące się do tego, to wszystkie zostały wyjaśnione w filmiku. Mam nadzieję, że stacja TVN puściła ten filmik swoim widzom, aby mogli się z nim zapoznać. A jeśli nie, to drodzy widzowie, poproście, żeby puścili filmik, w którym mówię o wszystkich szczegółach: jak pomagałem człowiekowi, jak służyłem mu przez wiele lat, jak mimo tego, że kupiłem mieszkanie nie zachowałem się jak Rafał Trzaskowski, czyściciele kamienic i mafie reprywatyzacyjne, tylko dbałem o tego człowieka i o to mieszkanie. Dziękuję bardzo - podsumował.