Niedługo po sobotniej rozmowie Trzaskowskiego z Mentzenem Radosław Sikorski udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak on, kandydat KO i Sławomir Mentzen piją wspólnie piwo w toruńskim lokalu należącym do polityka Konfederacji. "Za Polskę, która łączy, nie dzieli" - napisał szef MSZ na platformie X pod załączonym wideo z tego spotkania.

Wybory prezydenckie. Bosak krytykuje Mentzena. "To był błąd"

Bosak podkreślił, że dowiedział o tym, podczas rozmowy w Kanale Zero, gdzie komentował rozmowę Trzaskowskiego z Mentzenem. Dodał, że zaskoczyła go informacja o spotkaniu w pubie. Podkreślił, że nie rozmawiał jeszcze o tej sytuacji ze Sławomirem Mentzenem. - Wydaje mi się, że z reakcji naszych wyborców i sympatyków jasno wynika, że to był błąd - powiedział wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Wirtualną Polską.