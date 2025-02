- Inwestycje w Polsce w roku 2025 to będzie ponad 650 mld zł . (...) Mógłbym właściwie powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld zł niż 650, i to jest kwota rekordowa - mówił premier na Giełdzie Papierów Wartościowych. Donald Tusk 2025 rok określił mianem roku przełomu , który ma pchnąć Polskę na ścieżkę szybszego rozwoju.

Tusk wielokrotnie podczas wystąpienia mówił o potrzebie współpracy między politykami, urzędnikami a przedsiębiorcami. Przekonywał, że to ci ostatni wiedzą najlepiej, co trzeba zmienić, by mogli szybciej się rozwijać. Zapewnił, że jego gabinet będzie otwarty na wszelkie propozycje, które padną ze strony polskiego biznesu.

Co ciekawe, kwestiami związanymi z deregulacjami ma się zająć jeden z najbardziej znanych polskich biznesmenów Rafał Brzoska . Premier mówił, że stawia przedsiębiorcę w dość niezręcznej sytuacji, bo przy blasku fleszy i przy kamerach, ale słowna umowa została zawarta. I nawet jeśli wyglądało to na wyreżyserowany spektakl, zwrot w stronę przedsiębiorców widać gołym okiem.

Tusk jasno nawiązywał do korupcji, która była jednym z ważnych problemów Polski na przełomie wieków. Jak przekonuje premier, dziś "Polska cieszy się reputacją państwa, gdzie korupcja jest bardzo ograniczona", dlatego też jest to moment na zbliżenie świata biznesu z polityką. Zapowiedział też powołanie Rady Gospodarczej, która będzie współtworzona przez środowisko przedsiębiorców.

Zapowiedź Donalda Tuska a kampania prezydencka Rafała Trzaskowskiego

- Polska powinna być potęgą. Polska gospodarka powinna być potęgą. Dzisiaj potrzebny jest nam patriotyzm gospodarczy. Dość już naiwnie pojmowanej globalizacji. Świat się zmienił, a my musimy skupić się na tym, żeby Polska gospodarka odzyskała swoją konkurencyjność i była jak najsilniejsza. Nie ma żadnego powodu, żeby nasze firmy w różnych sektorach, rolno-spożywczym, meblarskim, maszynowym, nie mogły konkurować z najlepszymi firmami na całym świecie. To jest dzisiaj najważniejsze, patriotyzm gospodarczy - mówił Trzaskowski na początku kampanii , wskazując na jeden ze swoich priorytetów.

Jak już pisaliśmy w Interii , prezydent Warszawy zwraca się w tej kampanii do wyborców środka, nazywając ich "wyborcami zdrowego rozsądku". Trzaskowski już teraz buduje więc bazę do starcia w drugiej turze z kandydatem o bardziej prawicowej wrażliwości.

Prawdopodobnie zmierzy się w niej z Karolem Nawrockim wspieranym przez PiS lub Sławomirem Mentzenem z Konfederacji . Gdyby Trzaskowski zwrócił się o głosy wyborców centrowych lub prawicowych zaraz po pierwszej turze wyborów prezydenckich, mogłoby być już za późno, by przekonać niezdecydowanych. Trzaskowski działa więc już teraz, konsekwentnie odnosząc się do wartości środka. A Tusk - celowo lub nie - tylko mu w tym pomaga.

Wybory prezydenckie 2025. "Gest kampanijny"

Nasz rozmówca zwraca uwagę na cztery kwestie. Po pierwsze, jego zdaniem jest to próba ucieczki do przodu od słabych ocen rządu, które szkodzą kampanii Trzaskowskiego. Po drugie, to próba "zaopiekowania się" aspiracjami modernizacyjnymi Polaków, obudzonymi a potem osieroconymi przez PiS - wskazuje naukowiec. Po trzecie, wylicza prof. Sowiński, jest to budowanie wyborczego portfolio Trzaskowskiego na zasadzie: "głosujcie na naszego kandydata, a Polska będzie się rozwijać".