Druga tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona 1 czerwca 2025 roku. Będzie to oczywiście niedziela, a lokale wyborcze będą czynne od 7.00 do 21.00. Co ważne pod kątem głosowania za granicą, czasu lokalnego.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które zamierzają głosować na kontynentach amerykańskich (Ameryka Południowa i Ameryka Północna). Tu głosowanie odbędzie się 31 maja 2025 r.

Wybory prezydenckie 2025. Druga tura. Kto może głosować za granicą?

Warto podkreślić, że wyborcy ujęci w I turze wyborów za granicą nie muszą ponownie się rejestrować. Jak przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dotyczy to tych wyborców, którzy w drugiej turze nie zamierzają zmieniać obwodu głosowania.

Jeżeli jesteśmy wpisani przez konsulów na listy, możemy bez obaw podejść do wyborów na prezydenta 1 czerwca i nasze nazwisko znów pojawi się w obwodowej komisji wyborczej za granicą.

Druga tura 2025. Jadę na wakacje, chcę głosować za granicą. Co wtedy?

Co z wyborcami, którzy nie głosowali za granicą w I turze? Jeżeli planujemy wyjazd poza granice kraju i chcemy zagłosować w II turze, ale nie byliśmy wcześniej przypisani do żadnej zagranicznej listy, trzeba dopisać się do spisu wyborców.

Te tworzone są przez konsulów. Co bardzo ważne, istnieje graniczny termin i wyborca musi to zrobić maksymalnie do 27 maja.

Polecany i rekomendowany przez ministerstwo, a jednocześnie najszybszy sposób, to zapisanie się przez stronę eWybory. Nie jest to skomplikowane, a na stronie pojawiają się podpowiedzi podczas rejestracji.

Co jeszcze ważne, aby zgłosić się do spisu wyborców przez eWybory, nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego. Wystarczy wybrać dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadzić wymagane dane, które system zweryfikuje, komunikując się z rejestrami państwowymi.

W celu weryfikacji tożsamości wymagane będzie podanie nazwiska rodowego matki.

Ministerstwo podkreśla jednocześnie, że jeden adres poczty elektronicznej podawany przy dopisywaniu się przez eWybory nie może być użyty przez więcej niż jedną osobę. Podczas dopisywania się należy uważnie czytać pojawiające się komunikaty.

Trzeba też wyjaśnić pojawiającą się często wątpliwość - system eWybory nie służy do głosowania przez Internet. Głos w wyborach można oddać tylko i wyłącznie w lokalu wyborczym.

Jak zarejestrować się w spisie wyborców za granicą? Oczywiście można to zrobić tradycyjnymi metodami, czyli pojawić się w konsulacie osobiście lub zrobić to korespondencyjnie, poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem. Kolejna opcja to rejestracja w spisie wyborców za granicą poprzez e-mail. Należy przesłać skan lub fotografię wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Wybory 2025. Zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze

Kolejny ukłon w stronę głosujących za granicą to to, że w dniu głosowania w wybranej komisji za granicą można pokazać zaświadczenie o prawie do głosowaniaw II turze wyborów prezydenckich 2025.

Dokument można uzyskać w Polsce w dowolnym urzędzie gminy lub u konsula za granicą. Trzeba pamiętać o ostatecznym terminie na zdobycie dokumentu. Na pobranie zaświadczenia wyborcy mają czas do czwartku 29 maja 2025 r.

Z takim zaświadczeniem możemy udać się do Obwodowej Komisji Wyborczej za granicą. Jak ją znaleźć? Informacje o miejscach do głosowania są dostępne w usłudze eWybory przy rejestracji. Po wybraniu kraju, w którym chcemy oddać głos, system wyświetli nam listę dostępnych komisji. Adresy obwodowych komisji za granicą są też opublikowane na stronach placówek zagranicznych.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Kiedy druga tura?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie przyniosła rozstrzygnięcia. Konieczne jest zatem ponowne głosowanie, które odbędzie się 1 czerwca.

W drugiej rundzie walki o fotel prezydencki zmierzą się Rafał Trzaskowski (kandydat KO) i Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS). W pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Zapoznaj się ze szczegółami głosowania w drugiej turze.

Najnowsze informacje o wynikach i przebiegu głosowania publikujemy w naszym raporcie specjalnym - Wybory prezydenckie 2025.

