Wpis Donalda Tuska to nawiązanie do informacji, która pojawiła się podczas czwartkowej rozmowy Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego. Kandydat wspierany przez PiS nie zaprzeczył, gdy lider Konfederacji wskazał, że brał on udział w chuligańskich potyczkach, tzw. ustawkach.