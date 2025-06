Donald Trump dołączył do grona światowych liderów, którzy skomentowali wyniki wyborów prezydenckich w Polsce . Choć we wpisie prezydenta USA nie pada nazwisko Karola Nawrockiego , z treści można wywnioskować, że chodzi o nowo wybraną głowę naszego państwa.

"Sojusznik Trumpa wygrywa w Polsce, szokując wszystkich w Europie" - stwierdził lider Stanów Zjednoczonych we wpisie na swojej platformie Truth Social, cytując nagłówek amerykańskiego nadawcy NewsMax. Brzmi on dokładnie: "Wybór sojusznika Trumpa w Polsce może zmienić politykę UE i Ukrainy ".

Donald Trump spotkał się z Karolem Nawrockim jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, gdy ten drugi poleciał do USA. Jak relacjonował wówczas kandydat PiS, Trump miał przepowiedzieć mu wygraną w wyścigu o pałac prezydencki.

- Prezydent Trump powiedział: "You will win" (ang. "Ty zwyciężysz"), więc powiedział, że wygram. Odczytałem to jako rodzaj życzenia mi sukcesu w nadchodzących wyborach - mówił obecny prezes IPN.