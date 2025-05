Dlaczego zaangażował się w kampanię Trzaskowskiego? Premier Tusk ujawnia

Szef rządu w ten sposób odniósł się do swojego zaangażowania w kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego .

- My nie możemy jako naród pozwolić sobie na takie ryzyka, jakie wiążą się z takim człowiekiem jak Nawrocki - podkreślił szef rządu . - Mam milczeć, mam udawać, że nic się nie dzieje? - zapytał po chwili.

Jak zaznaczył Tusk, "wiem, że bardzo wielu ludzi, ma dosyć Tuska albo polityki, rządu i czasami ludzie głosują na złość, ja to rozumiem".

Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego. "W ciągu 24 godzin"

Szef polskiego rządu dodał przy tym, że "chciałby, żeby wszyscy zdali sobie sprawę, że gdyby tak się stało, że Polacy w większości wybiorą Karola Nawrockiego, ponieważ nie do końca będą wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi w tych oskarżeniach, to wtedy już pan Karol Nawrocki nie stanie przed sadem".