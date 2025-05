Dla kogo bezpłatny transport na drugą turę wyborów? Kluczowe informacje

Wójt zobowiązany jest do zaplanowania trasy przewozu w taki sposób, aby obejmowała wszystkie jednostki osadnicze (miasta, wsie, kolonie, przysiółki, osady), znajdujące się w obrębie stałego obwodu głosowania. Przystanek musi być zapewniony w każdej miejscowości, w której mieszka minimum pięcioro wyborców ujętych w spisie .

W dniu wyborów muszą być wykonane co najmniej dwa pełne kursy - w odstępie co najmniej czterech godzin. Podobnie miało to miejsce podczas pierwszej tury wyborów 18 maja.