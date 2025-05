Deklaracja prezydenta elekta Rumunii. Wesprze jednego z polskich kandydatów

Burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan przyjedzie do Polski, by wesprzeć Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej - poinformował w sobotę sam Dan, cytowany przez portal Digi24. To on zwyciężył w wyborach prezydenckich w Rumunii 18 maja, pokonując lidera skrajnie prawicowej partii AUR George'a Simiona. Ten wcześniej pojawił się na wiecu Karola Nawrockiego, by wesprzeć polskiego kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.