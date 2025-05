Debata wyborcza mogła okazać się punktem zwrotnym kampanii, gdyby wydarzyło się na niej coś przełomowego lub nadzwyczajnego. Tak się nie stało, choć zaplecza polityczne - zarówno Rafała Trzaskowskiego , jak i Karola Nawrockiego - przekonują, że to ich kandydat wypadł lepiej i debatę zdecydowanie wygrał.

Sztabowcy Karola Nawrockiego uważają, że ich kandydat wypadł "mocno na plus", pokazując się jako "prezydencki i silny". Zwłaszcza, że obawiali się nieco debaty jeden na jeden. - Trzaskowski jest w polityce nieporównanie dłużej, a Karol od pół roku. W czasie rozmowy nie było widać tej różnicy i to jest ogromny plus dla Karola - mówi Interii polityk PiS.