W czwartek odbyła się rozmowa między kandydatami na prezydenta: Rafałem Trzaskowskim, a Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero i na kanale Youtube kandydata KO.

Stanowski wspomniał, że w przeszłości w środowiskach sportowych nazywano go "Tęczowym Krzysiem", ponieważ bronił praw do związków partnerskich. Jak jednak przyznał, ma "zgrzyt z prawami do adopcji" dzieci przez pary homoseksualne.