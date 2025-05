"Nasze postulaty, by rozszerzyć debatę o pozostałe telewizje i portale została odrzucona. To brak szacunku do widzów i wyborców. Co się udało ustalić? Odbędzie się debata w piątek. Będą tylko pytania wzajemne kandydatów. Moderatorem będzie red. Prusinowski z SE" - napisał na platformie X.