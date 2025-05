Główna debata prezydencka w tej kampanii wyborczej przechodzi do historii. W siedzibie TVP spotkali się wszyscy kandydaci na najwyższy urząd w państwie. Debata, która miała być kluczowym momentem kampanii, trwała blisko cztery godziny . Co z niej zapamiętamy?

- Zapamiętamy liczbę pytań skierowanych do Karola Nawrockiego w sprawie mieszkania. Było to do przewidzenia, ale stało się jednym z głównych motywów. Nawet Krzysztof Stanowski mówił na końcu o kawalerce. Wiedzieliśmy, że to będzie główny temat uderzający w Nawrockiego. Kandydat PiS płynnie prezentował swój przekaz, natomiast sytuacja jest niezwykle skomplikowana i trudno się z niej wybronić. Nawrocki od dłuższego czasu się rozwija, ma doradców, a w debatach mówi, co chce powiedzieć, mieści się w czasie, choć nie zawsze odpowiada na pytanie - mówi Interii prof. Ossowski.