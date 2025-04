Jak powiedział rzecznik prasowy praskiej prokuratury Norbert Antoni Woliński, działania te zostały podjęte z urzędu. - Materiały zostały zarejestrowane i przypisany został do nich referent, który oceni, czy wyczerpują one znamiona danego przestępstwa. Jeśli uzna, że wyczerpują, zostanie w sprawie wszczęte postępowanie - zaznaczył prokurator.

Do kandydata KO Rafała Trzaskowskiego zwrócił się słowami: "parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby" - powiedział, nawiązując do rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim . - O czym pan mówi? Jakiej hańby? To było powstanie w Getcie Warszawskim. O czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii. To coś nieprawdopodobnego. Ja tego nie będę słuchał - odparł Trzaskowski, po czym odwrócił się i opuścił mównicę przed upływem przeznaczonego dla niego czasu.