- W przypadku Karola Nawrockiego sytuacja się powtórzyła: zmasowana krytyka doprowadziła do wykreowania wizerunku polityka atakowanego, wręcz prześladowanego, co uruchomiło mechanizm psychologicznego współodczuwania - wyjaśnia dr Magdalena Nowak-Paralusz.

Lista zarzutów w stosunku do Nawrockiego wydawała się nie mieć końca: od nabycia mieszkania Jerzego Ż., przez ustawki kibolskie do uczestniczenia w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie. Jaki widać, kolejne afery nie zaszkodziły Nawrockiemu.

- Po pierwsze, w Polsce mamy do czynienia z głęboką afektywną polaryzacją: twardy elektorat nie przyjmuje żadnych informacji sprzecznych z własnym światopoglądem. Mówiąc obrazowo Polska jest murem podzielona, a przez ten mur żaden argument się nie przebije. Po drugie, intensywność i jednostronność ataków stworzyła mechanizm obrony: wielu wyborców zaczęło utożsamiać się z postacią, która przedstawiana była jako bezlitośnie atakowana. Niezależnie od faktów, Nawrocki w narracji kampanijnej stał się figurą ofiary - a to bardzo silny bodziec mobilizujący - podkreśla dr Nowak-Paralusz.

Politolożka tłumaczy, że mit Karola Nawrockiego nie był tworzony z myślą o twardym elektoracie PiS - ten głosowałby na niego i tak. Sztab celował w tych, którzy nie planowali pójść na wybory lub wahali się między kandydatami. S tworzono narrację o patriocie, który jest atakowany, bo "się go boją" - co pozwoliło unieważnić merytoryczne zarzuty i zbudować emocjonalną lojalność.

Dodaje, że duża część osób, która nie chciała wybierać Rafała Trzaskowskiego, oddała swój głos na Karola Nawrockiego, ponieważ on nie był obciążony tym wszystkim, co działo się przez osiem lat rządów PiS-u.

W debacie publicznej często pojawia się sformułowanie, że "Nawrocki zmobilizował elektorat". Zdaniem naszej rozmówczyni, to duże uproszczenie, bo w rzeczywistości była to konsekwentnie realizowana strategia jego sztabu - nakierowana na maksymalną konsolidację twardego elektoratu Zjednoczonej Prawicy oraz punktowe osłabianie przeciwników, m.in. przez retorykę zagrożenia, wykorzystanie motywów historycznych i odwołań tożsamościowych.

- To nie kandydat porwał ludzi - to sztab doskonale wiedział, które guziki emocjonalne należy nacisnąć - podkreśla badaczka.

W ocenie badaczki, najbardziej niepokojącym zjawiskiem tej kampanii jest brutalizacja języka publicznego. - Obserwujemy kolejne stadium nowomowy: kiedy "ustawka" staje się sportem patriotycznym, a jawnie agresywne zachowania opisywane są jako wyraz altruizmu i troski o wspólnotę narodową. To nie tylko zaburza znaczenia - to zmienia normy - mówi dr Magdalena Nowak-Paralusz.

Kolejne niepokojące zjawisko to podziały społeczne, które są dziś nie tylko głębokie, ale także funkcjonalne dla logiki politycznej. - To nie przypadek, że są wzmacniane - to świadoma strategia. Skręcamy wyraźnie w stronę nacjonalizmu, w którym różnorodność przestaje być wartością, a staje się zagrożeniem. I to powinno nas niepokoić najbardziej - bardziej niż sam wynik tych wyborów - twierdzi politolożka.

Jej zdaniem u Nawrockiego retoryka "prezydenta wszystkich Polaków" raczej nie będzie miała zastosowania - nie tylko z powodu jego dotychczasowej narracji, ale też z racji zaplecza, które go wyniosło do władzy. - To Trzaskowski miał większy potencjał do budowania mostów. Nawrocki został wybrany do budowania barykad. - mówi nasza rozmówczyni.