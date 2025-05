Wybory prezydenckie. Obawy wyborców o karty do głosowania. PKW wyjaśnia

Przewodniczący PKW przekazał, że "część wyborców uważa, iż karty do głosowania są sfałszowane, bo mają ścięty górny róg" .

- W Tarnowie zawiadomiono policję, natomiast prawy górny róg karty do głosowania jest w zasadzie we wszystkich kartach ścięty, bo jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'a - wyjaśnił Sylwester Marciniak.