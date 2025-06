"Czerwona kartka". Prezes PiS proponuje rząd techniczny

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego, jeśli taki parlament nie powstanie, to "z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z kontynuacją władzy bardzo niesprawnej w wymiarze merytorycznym , a poza tym z kontynuacją tego niszczącego Polskę konfliktu, który został przed laty wymyślony przez Tuska".

- W 2027 roku wyborcy zdecydują, kto ma rządzić i my zrobimy wszystko, żeby tą partią rządzącą było PiS. Ale w tej chwili proponujemy rząd apolityczny, techniczny, uspokojenie nastrojów w Polsce i doprowadzenie do poprawy sytuacji we wszystkich aspektach naszego życia i jeśli chodzi o naszą sytuację międzynarodową - mówił Kaczyński.

- To było różnie odbierane przez różne grupy społeczne, ale łącznie rzecz biorąc to się złożyło na coś, co trzeba dzisiaj określić jako czerwona kartka dla tego rządu. Jeszcze raz mocno to podkreślę, to jest czerwona kartka dla tego rządu - mówił.