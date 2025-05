- Na tle wysoko zawieszonej poprzeczki poprzednich bardzo udanych debat ta charakteryzowała się dość sztywną jednak formułą, która oddalała nas zupełnie od żywych tematów kampanijnych i od rywalizacji kandydatów. Pytania były dość sztampowe, a odpowiedzi przewidywalne, dlatego nie sądzę, by ta debata zmieniła coś w dynamice kampanii wyborczej, by wpłynęła na cokolwiek - komentuje w rozmowie z Interią prof. Sławomir Sowiński, politolog z UKSW .

- Od spędzenia siedmiu godzin w garażu człowiek nie staje się samochodem. Tak, od spędzenia siedmiu godzin w Białym Domu człowiek nie staje się partnerem Donalda Trumpa - zwracał się do Karola Nawrockiego Szymon Hołownia , dopytując go o wizytę w Białym Domu .

W debacie mało obecny był temat, który od tygodnia dominuje w kampanii wyborczej, czyli zamieszanie wokół kawalerki Karola Nawrockiego, którą miał odkupić od pana Jerzego Ż. za 120 tysięcy złotych. W sprawie dużo jest nieścisłości m.in. co do formy przekazania pieniędzy oraz tego, czy kandydat PiS zobowiązał się do opieki nad Jerzym Ż. (pojawiały się różne wersje) i jak się z tej obietnicy wywiązywał.