- Czy pan podziwia Putina? - zapytał go Marek Jakubiak, lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie.

- Tak. Każdy z nas nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy, że jest bardzo dobrym politykiem - odpowiedział mu Maciak, lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju .

- To jest głupota albo zdrada. Wolałbym, żeby to była głupota a nie zdrada - mówił o słowach Macieja Maciaka wicepremier polskiego rządu Władysław Kosiniak-Kamys z w "Gościu Wydarzeń" po debacie, która 11 kwietnia odbyła się w Końskich.

- Po pierwsze myślę, że wyborcy dadzą ocenę, jeżeli złożył podpisy legalnie, jeżeli zebrał te podpisy. Myślę, że warto, żeby PKW przyjrzała się całemu procesowi. Uważam, że od momentu, kiedy pan Maciak wygłaszał takie hasła w debacie ostatniej, to tak, służby powinny działać - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak się okazuje, nie jest to takie proste. - Jeżeli nie mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, to tak naprawdę nie ma przestrzeni, żeby były podejmowane jakiekolwiek działania związane z nadzorem nad daną osobą - podkreśla w rozmowie z Interią Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.