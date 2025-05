Burza wokół Jakubiaka. Sygnalista wprost mówi o fałszowaniu podpisów w 2020

W rozmowie z Gońcem Piepiórka mówił, że rozmawiał z kandydatem na prezydenta, który miał "prosić" go, by nie rozmawiał z mediami, gdyż "planuje pozew cywilny". - Cała rozmowa, krótka, kilkudziesięciosekundowa - wskazywał.

- Dla mnie to jest bzdura, to mnie nie dotyczy. To nie mój cyrk i nie moje małpy. Proszę się o takie rzeczy pytać Marka Jakubiaka i Mateusza Piepiórki - mówił kandydat na prezydenta.

Pytany, czy odetnie się od Piepiórki, Bartoszewicz odparł: "Czy on jest skazany, czy ma zarzuty prokuratorskie? O czym my w ogóle mówimy. To są doniesienia medialne. Ja mam się odcinać, bo media coś napisały? Mamy państwo prawa i to sąd decyduje o skazaniu".